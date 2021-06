Oppo Find X2 Pro è in promozione su Amazon a 779,00€. Il ribasso del 35% corrisponde a un abbondante sconto di 420,00€ che rende l'acquisto un affare.

Le spedizioni sono veloci e gratuite su tutto il territorio italiano.

Uno smartphone TOP: le specifiche di Oppo Find X2 Pro

Progettato per stupire e oltrepassare i limiti, Oppo Find X2 Pro è uno smartphone che non si dimentica. Elegante, raffinato e curato nei minimi dettagli è già bello di suo, ma in questa colorazione Ceramic Black splende di luce propria.

Montante un display OLED con ampiezza di 6,7 pollici, rende la visione dei contenuti immersiva e spettacolare. Le cornici sono pressoché invisibile grazie ai bordi leggermente curvi e restituiscono un'esperienza finale ancora più ampia.

Il processore montato è un Qualcomm Snapdragon 865 che viene abbinato a 12 GB di RAM e 512 GB di memoria di archiviazioni per un utilizzo dinamico e fluido. La memoria non è espandibile, ma quella messa a disposizione è più che sufficiente.

Tra le caratteristiche di punta non può non essere segnalato il comparto fotografico. Sono presenti ben tre obiettivi: due hanno una risoluzione di 48 megapixel, mentre quella del terzo ammonta a 13 megapixel. In questo modo si possono scattare foto ultra grandangolari e in modalità teleobiettivo.

Anche la fotocamera frontale è degna di nota con i suoi 32 megapixel per selfie WOW.

La batteria, poi, ha una capacità di 4260mAh e viene affiancata dalla ricarica Flash SuperVOOC 2.0 per essere sempre pronti all'azione. Il sistema operativo è basato su Android 10.

Infine il telefono supporta una solo SUM e supporta la connettività 5G.

Puoi acquistare Oppo Find X2 Pro su Amazon a soli 779,00€ in colorazione Ceramic Black. Acquistalo oggi e ricevilo gratuitamente se sei membro Prime. In alternativa le spedizioni sono un po' più lunghe ma sempre gratuite anche per i non abbonati.

Lo smartphone è idoneo al programma CreditLine di Confidis e può essere a rate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartphone