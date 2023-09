OPPO Find N3 Flip UFFICIALE: tante novità per sfidare Samsung e Motorola

OPPO ha appena presentato il suo nuovo clamshell nel mercato locale inglese. Si chiama Find N3 Flip ed è l’erede del Find N2 Flip arrivato pochi mesi or sono in commercio. Presenta importanti modifiche rispetto alla vecchia iterazione (che è ancora validissima e si trova su Amazon a 1199,99€), ha una scheda tecnica aggiornata e molto altro ancora. I dirigenti della compagnia hanno già dichiarato che lo metteranno presto in vendita anche nel resto del mondo, oltre che in terra natale.

OPPO Find N3 Flip: le caratteristiche complete

Rispetto al modello del 2022, il Find N3 Flip presenta un concept progettuale leggermente diverso; partiamo dallo schermo esterno di forma rettangolare che occupa metà della superficie esterna. C’è un nuovo modulo rotondo che ospita i tre sensori coadiuvati dal software di Hasselblad e i pulsanti sono sul frame destro (fingerprint incluso). A sinistra invece, lo slider per le notifiche.

Il brand cinese ha utilizzato per questo device una nuova cerniera dotata della tecnologia “Seiko Pseudo-cone Hinge”: serve per consentire fino a 600.000 pieghe senza danni. È un telefono che supporta le condizioni climatiche estreme e misura 166,4 mm x 75,8 mm x 7,79 mm da aperto. Da chiuso invece, 85,5 mm x 75,8 mm x 16,45 mm.

Parliamo ora di schermi: quello interno è da 6,8 pollici e quello esterno da 3,26″. Il primo ha una risoluzione di 2520 × 1080 pixel, 403 PPI e una luminosità massima di 1600 nit, mentre quello esterno arriva a 720 × 382 pixel, ha la frequenza di aggiornamento di 60 Hz e una luminosità massima di 900 nit. Su entrambe le unità troviamo la tecnologia AMOLED.

Sotto la scocca c’è un potente processore MediaTek Dimensity 9200 coadiuvato da una GPU Mali-G715 MP11 e la CPU ha una frequenza massima di 3,05 GHz. La RAM è da 12 GB di tipo LPDDR5X e lo storage invece, è da 512 GB UFS 4.0. La batteria è da 4.300 mAh e si ricarica a 44W. Il tutto gira con Android 13 e ColorOS 13.2. Connettività completa con Wi-Fi 7, GPS, NFC, GLONASS, GALILEO, QZSS, Bluetooth 5.3 e molto altro ancora.

Sul versante fotografico abbiamo una main camera Sony IMX890 da 50 megapixel (con OIS), un tele IMX709 da 32 Mpx e una ultrawide IMX581 da 48 megapixel. Ci sono tante modalità e le ottiche supportano lo zoom ottico 2X e digitale 20X. La selfiecam è una Sony IMX709 da 32 megapixel. C’è il software di Hasselblad che dona al device prestazioni eccellenti. Gira video in 4K a 30 fps, supporta lo slow-motion e i Timelapse, ma non solo.

Viene venduto con un prezzo di base di 6799 CNY (circa 932 dollari al cambio) per il modello 12+256 GB. La variante più costosa parte da 7599 CNY. Non sappiamo quando arriverà da noi ma crediamo entro la fine dell’anno.

