OPPO Find N3 Flip: tutto quello che sappiamo ad oggi

Oggi vi parleremo di OPPO Fin N3 Flip, un dispositivo prossimo al rilascio internazionale del noto costruttore asiatico leader del mercato. Finora i terminali clamshell sono arrivati nel resto del mondo ma i foldable a libro sono stati una prerogativa del mercato asiatico. Lo Il Find N2 Flip infatti, è l’unico disponibile da noi al prezzo consigliato di soli 1199,99€, spese di spedizione incluse. Ora sta per arrivare la sua iterazione successiva (in Cina); cerchiamo di fare il punto su ciò che sappiamo del prodotto.

OPPO Find N3 Flip: le presunte caratteristiche

Vedendo le immagini promozionali trapelate in rete vediamo che Find N3 Flip non ha il medesimo look del predecessore ma non poi così diverso; posteriormente c’è, su un versante, un grande pannello perpendicolare al modulo fotografico che è composto da un’unità rotonda con i sensori all’interno. Notiamo il marchio Hasselblad che simboleggia la presenza del software del costruttore europeo. Certo, Z Flip5 e Motorola Razr 40 Ultra hanno dei display più generosi ma in realtà anche questo sembra essere molto valido.

Non sappiamo se ci sarà una cerniera simile a quella del predecessore; finora, la stessa è stata valutata per ben 216.000 attivazioni e tiene il device in tutte le angolazioni (fra 45 e 110 gradi). Così si può utilizzare lo smartphone in qualsiasi posizione e probabilmente ciò avverrà anche con il nuovo modello. Posteriormente il display dovrebbe essere un pannello AMOLED da 3,26 pollici con risoluzione HD, refresh rate di 60 hz mentre all’interno presenterà uno schermo FHD+ da 120 Hz con dimensione di 6,8″.

Sarà dotato del processore MediaTek Dimensity 9200 coadiuvato da 16 GB di RAM e avrà una batteria da 4800 mAh leggermente più grande di quella vista sul modello precedente. Si caricherà a 67W.

Ottimo il comparto fotografico by Hasselblad; il clamshell promette di essere un cameraphone con OIS al seguito e main camera da 50 Megapixel. Non si sa quanto costerà ma i prezzi potrebbero essere leggermente più alti di quelli del modello precedente.

