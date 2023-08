OPPO Find N3 Flip: nuovo design per sfidare il Galaxy Z Flip5 e il Razr 40 Ultra

In queste ore è trapelato il render 2D del prossimo clamshell di casa OPPO; si chiamerà – probabilmente – Find N3 Flip e avrà un nuovo design. Facciamo il punto su tutto ciò che sappiamo finora sul suddetto device.

OPPO Find N3 Flip: tutto quello che sappiamo

Torniamo indietro nel tempo: a dicembre dello scorso anno infatti, OPPO ha svelato – dapprima in Cina e poi nel resto del mondo – il Find N2 Flip, il clamshell di ultima generazione. Ora ha affermato che sta lavorando alla nuova iterazione che avrà un design del tutto innovativo. Grazie al portale di Pricebaba scopriamo come sarà fatto il device, quali sono le sue specifiche tecniche e quando arriverà sul mercato. Non di meno, scopriamo che avrà un modulo fotografico rotondo con i sensori all’interno. Si vede che ci saranno tre fotocamere incastonate ma il flash LED sarà posto esternamente. Il logo di OPPO invece, sarà situato nella parte inferiore del device. Quello di Hasseblad invece, è dentro il modulo.

Dalle specifiche tecniche apprendiamo che il display esterno sarà di ben 3 pollici così da sfidare l’estetica dei rivali, il Galaxy Z Flip5 e il Motorola Razr 40 Ultra. Ci sarà una main camera da 50 Megapixel con OIS al seguito, coadiuvato da un’ultrawide da 8 Mega e da una lente aggiuntiva da 32 Mpx. Non mancherà il supporto alla ricarica rapida da 67W visto che il caricatore è trapelato online sul sito per la certificazione 3C. Non sappiamo nulla sulla RAM o sullo storage. Scopriamo solo che il display interno sarà un AMOLED da 6,8 pollici LTPO con refresh rate da 120 Hz. La selfiecam sarà da 32 Megapixel. Quando arriverà? Probabilmente entro la fine del mese in Cina, ma nel resto del mondo ancora non lo sappiamo. Il modello dello scorso anno (OPPO Find N2 Flip) invece, costa 1199,99€ su Amazon ed è eccellente.

