OPPO Find N2 Flip o Samsung Galaxy Z Flip4? Sfida all'ultima foto!

OPPO Find N2 Flip è il miglior clamshell del momento sul fronte fotografico. A decretarlo come vincitore ci ha pensato il portale francese di DxOMark che, con una serie di test ha scoperto che batte il rivale Galaxy Z Flip4 di Samsung sul comparto foto e video. Intanto vi ricordiamo che questo gioiello si porta a casa con 1199,99€ su Amazon, spese di spedizione incluse.

OPPO Find N2 Flip: i risultati di DxOMark

Sappiamo che OPPO ha compiuto grossi progressi per quanto concerne il comparto fotografico dei propri dispositivi; ha investito molto nel settore per arrivare a competere con i migliori brand. Ora vediamo che, oltre alla serie di punta Find X, la società sta riservando un trattamento privilegiato sul fronte foto e video anche ai suoi pieghevoli ed è perfino riuscita a battere la concorrenza.

Dai test di DxOMark vediamo infatti che OPPO Find N2 Flip ha battuto il rivale Galaxy Z Flip4 di Samsung. Ha ottenuto 114 puti contro i 112 del telefono coreano, tuttavia quest’ultimo scatta foto migliori in modalità normale, mentre l’OPPO vince sul fronte degli scatti tele e nei video.

Stando a quanto si legge dal test, la fotocamera dell’N2 Flip assicura ottime foto ben esposte e video con un’ampia gamma dinamica, il rumore è sempre molto contenuto, anche nelle clip video e c’è una profondità di campo ampia con bokeh sempre piacevoli e ben sfocati. Tuttavia ci sono diverse limitazioni; fra i contro annoverati troviamo un leggero ritardo dello shutter, un bilanciamento del bianco non sempre preciso, artefatti vari e luminaria sugli oggetti in movimento quando si usa la lente zoom. In poche parole, il comparto fotografico di questo clamshell è buono ma non eccellente. Find N2 Flip ha ottenuto la 69° posizione nella classifica globale delle camere per smartphone. Sul fronte delle ammiraglie invece, si è collocato al 49° posto.

