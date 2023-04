OPPO Enco X2: le cuffie premium in sconto del 25%

Se sei alla ricerca di cuffie wireless di alta qualità, potresti voler dare un’occhiata alle OPPO Enco X2. Queste cuffie top di gamma sono attualmente scontate del 25% su Amazon e offrono una serie di funzionalità avanzate per una riproduzione audio fedele e precisa. Approfitta subito di questa promozione e acquista alcuni degli auricolari attualmente più richiesti sul mercato, ad un prezzo competitivo di soli 149,99 euro.

OPPO Enco X2: con questo prezzo stanno andando letteralmente a ruba

Una delle caratteristiche più interessanti delle OPPO Enco X2 è la collaborazione con Dynaudio, un marchio noto per la sua esperienza nel campo dell’audio di alta qualità. Grazie a questa partnership, le cuffie offrono un’esperienza audio superiore, con bassi profondi, voci chiare e alte frequenze nitide per dettagli perfetti.

Le OPPO Enco X2 sono anche i primi auricolari TWS al mondo dotati di connessione binaurale audio con Dolby. Questo significa che gli auricolari possono registrare ciò che senti, permettendoti di registrare i momenti più belli della tua giornata. Questa funzione è particolarmente utile per le persone che amano registrare le loro esperienze in prima persona.

Ma le funzionalità delle OPPO Enco X2 non si fermano qui. La funzione speak to chat rileva in tempo reale il suono della tua voce, abbassa il volume di quello che stai ascoltando e attiva la modalità trasparenza, così da permetterti di parlare in totale comodità senza dover togliere le cuffie.

Inoltre, la batteria della custodia delle OPPO Enco X2 è abbastanza grande da assicurare un lungo utilizzo e auricolari sempre carichi fino a 40 ore. I comandi touch permettono una facile interazione con le funzioni smart del tuo telefono, mentre il Bluetooth 5.2 offre una connessione simultanea a due dispositivi per una facile transizione da un dispositivo all’altro.

Infine, gli auricolari OPPO Enco X2 possono identificare automaticamente l’ambiente circostante, offrendo un modello di cancellazione del rumore adatto al contesto nel quale ti trovi. Una combinazione di 4 microfoni lavora in tempo reale per garantire il massimo isolamento e la massima pulizia del suono.

In sintesi, le OPPO Enco X2 sono cuffie wireless di alta qualità con una vasta gamma di funzionalità avanzate per un’esperienza audio superiore. Se sei alla ricerca di cuffie di alta qualità, queste cuffie sono sicuramente una scelta da considerare, soprattutto ora che sono scontate del 25% su Amazon, portando così il loro prezzo a soli 149,99 euro. Tuttavia, non far passare ulteriore tempo se sei interessato, con questo sconto gli auricolari top di gamma di casa OPPO stanno andando letteralmente a ruba.

