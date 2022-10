OPPO Enco X2, cuffie TWS con sound EPICO a prezzo FOLLE (-35% Amazon)

Il weekend parte con il botto con questa incredibile offerta su Amazon che ti permette di acquistare le ottime cuffie true wireless OPPO Enco X2 al prezzo più conveniente degli ultimi mesi. Ad appena 129€, infatti, complice uno sconto del 35% che ti fa risparmiare 70€, oggi hai a portata di mano l’occasione del secolo per ricevere a casa un paio di cuffie davvero eccellenti.

Realizzate in collaborazione con Dynaudio per un sound ricco, potente e avvolgente in ogni momento della giornata, le cuffie del colosso cinese sono il punto di rifemento per tantissimi utenti in quanto assicurano un’ottima esperienza di ascolto.

C’è una super offerta su Amazon per le ottime cuffie TWS OPPO Enco X2

Con più di 40 ore di autonomia grazie al case di ricarica rapida e con la piena compatibilità con iOS e Android, le cuffie OPPO Enco X2 sapranno sbalordirti sin dal primo momento con la tecnologia di cancellazione del rumore: preparati a salutare per sempre i rumori esterni e abbandonarti a un sound strepitoso.

A tutto ciò si aggiunge poi il supporto ai controlli touch per gestire rapidamente le telefonate e la musica, la ricarica wireless e anche la resistenza all’acqua e alla polvere (certificazione IP54) ideale per chi ama praticare sport all’aperto ascoltando i propri artisti preferiti.

È praticamente impossibile ignorare questa offerta su Amazon, a maggior ragione quando si parla delle cuffie TWS con il miglior rapporto qualità/prezzo del momento. Se le metti subito nel carrello ti arrivano direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime. Cosa aspetti?

