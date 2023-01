OPPO Enco X, super cuffie TWS con ANC e comandi touch a prezzo WOW

Il 50% di sconto sulle cuffie true wireless di fascia alta OPPO Enco X è l’offerta Amazon top del fine settimana. Infatti, ad appena 89€ con tanto di consegna rapida e senza spese di spedizione, già domattina puoi ricevere a casa le ottime cuffie del colosso cinese per ascoltare tutti i tuoi brani preferiti ad altissima risoluzione.

Con un risparmio immediato ben 90€, hai finalmente la possibilità di indossare un paio di cuffie di fascia alta con una perfetta equalizzazione e gestione dei bassi.

Prendi al volo il 50% di sconto su Amazon per le cuffie OPPO Enco X

Leggere, comode e perfettamente compatibili con i dispositivi Apple ed Android, OPPO Enco X sono le cuffie che tutti vorrebbero avere per via del loro invidiabile rapporto qualità/prezzo.

Ad appena 89€, infatti, le cuffie hanno tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze: supportano i comandi touch per gestire rapidamente la musica e le telefonate, montano 3 microfoni esterni per telefonate sempre chiare e cristalline, integrano un modulo Bluetooth 5.2 per la trasmissione di tracce audio ad alta risoluzione e supportano anche la cancellazione del rumore per ascoltare tutta la musica che vuoi senza disturbo anche in mezzo al traffico.

Non farti scappare questa incredibile offerta di Amazon sulle cuffie true wireless ad alte prestazioni di OPPO, tue ad appena 89€ con ben il 50% di sconto e con tanto di consegna rapida e senza costi extra di spedizione (solo per i clienti Prime).

