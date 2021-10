OPPO Enco X: le true wireless DA SOGNO sono in offertissima

Se sei alla ricerca di un paio di true wireless non puoi non prendere in considerazione le OPPO Enco X che in offerta su Amazon raggiungono quasi il minimo storico. Te le porti a casa spendendo appena 99,90€ che è un ottimo prezzo considerando tutte le loro caratteristiche.

Le spedizioni sono veloci e gratuite, infatti se sei abbonato Prime li ricevi in uno o due giorni.

OPPO Enco X per ascoltare la musica e non solo

Semplicissime all'apparenza, le OPPO Enco X si adattano perfettamente alle tue orecchie per garantirti un utilizzo eccezionale. Disponibili in colorazione bianca, ti stupiranno non facendoti pentire neanche un secondo della tua scelta.

Appartengono alla tipologia in Ear, ma sono dotate di punte in silicone morbido. Questa caratteristica, come già ti suggerivo, ti permette di scegliere la misura che più ti appartiene per avere degli auricolari stabili anche davanti a bruschi movimenti.

In merito agli altoparlanti integrati posso solo dirti che sono eccezionali tanto che ti faranno sembrare in compagnia del tuo artista preferito. Non mancano dei bassi potenziati per un'esperienza ancora più vivace. Ovviamente sono integrati ben 3 microfoni così le chiamate e le note vocali le effettui senza problemi considerando la cancellazione del rumore davvero ottima.

Per gestire la musica non ti basta che sfiorarle visto che sono dotate di controlli touch.

Altre chicche da non sottovalutare sono il Bluetooth 5.2 e la ricarica wireless.

Acquista subito le tue OPPO Enco X su Amazon a soli 99,90€ per vivere subito un sogno. Le ricevi a casa gratuitamente sia se sei membro Prime che cliente standard. Nel primo caso le spedizioni sono effettuate in 24 o 48 ore in base alla tua posizione.