OPPO Enco X, le cuffie TWS super potenti a METÀ PREZZO su Amazon

Le ottime cuffie true wireless OPPO Enco X sono protagoniste di una incredibile offerta di Amazon che ha del sensazionale. Con uno sconto immediato del 50%, infatti, quest’oggi ti bastano appena 89€ per mettere le mani su un paio di cuffie ad alte prestazioni che ti lasceranno a bocca aperta.

Leggere, comode da indossare e con un impianto audio sapientemente bilanciato, le cuffie a marchio OPPO costano poco ma ti regalano un’esperienza di ascolto davvero sbalorditiva.

Le cuffie TWS OPPO Enco X costano la metà su Amazon: affare d’oro

Nonostante l’importante calo di prezzo e lo sconto a due cifre, infatti, le cuffie del colosso cinese ruotano attorno una scheda tecnica di tutto rispetto: montano un modulo Bluetooth 5.2 per la trasmissione di brani ad alta risoluzione; integrano 3 microfoni esterni per assicurarti sempre conversazioni telefoniche al top; sono compatibili con iOS e Android; e supportano la tecnologia Dynaudio.

Come se non bastasse, le cuffie OPPO Enco X integrano anche i controlli touch e la cancellazione del rumore per poter ascoltare i tuoi brani preferiti senza alcuna distrazione proveniente dall’esterno.

Difficile trovare una offerta Amazon più vantaggiosa di queste su un paio di cuffie true wireless di buona fattura; inoltre, se le metti subito nel carrello, le cuffie OPPO Enco X ti arrivano direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime di Amazon.

