Le OPPO Enco X si trovano in offerta su Amazon a 99,90€, lo sconto del 37% corrisponde ad un risparmio di 60 euro. Si tratta del prezzo più basso di sempre per le true wireless top di gamma del brand.

Grazie ai driver dinamici da 11mm, le Enco X offrono una qualità audio di alto livello, il bluetooth 5.2 garantisce una connessione sempre stabile e priva di latenza. Il design allungato delle Enco X presenta un gommino in-ear in silicone e ben tre microfoni per la cancellazione attiva dei rumori ambientali. Questa tecnologia risulta determinante durante lunghi viaggi in treno o aereo, per lavorare o guardare film e serie TV senza alcun disturbo.

OPPO Enco X sono compatibili con la ricarica wireless, tramite tutti gli accessori che supportano la tecnologia Qi, compresi gli smartphone con sistema reverse charging. Oggi le cuffie OPPO sono disponibili su Amazon a 99,90€, il minimo storico con spedizione espressa Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Elettronica