OPPO Enco X: in offerta a META' PREZZO sono da PRENDERE SUBITO

Le OPPO Enco X sono tra le migliori cuffie true wireless sul mercato, garantendo prestazioni eccellenti, sia per quanto riguarda la resa audio che per l’autonomia, oltre a funzionalità avanzate come la cancellazione del rumore, i controlli touch e la ricarica wireless.

Con la nuova offerta Amazon, disponibile in questo momento, è possibile acquistare le OPPO Enco X al prezzo scontato di 89,99 euro invece di 179,99 euro. Si tratta di uno sconto del 50%

Da notare, inoltre, che le OPPO Enco X possono essere acquistate anche in 5 rate mensili da 18 euro, senza interessi e costi aggiuntivi. La promozione, a tempo limitato, è disponibile dal link qui di sotto.

OPPO Enco X: ottima offerta su Amazon, lo sconto è del 50%

Le cuffie OPPO Enco X hanno tutte le carte in regola per candidarsi al ruolo di migliori cuffie true wireless per rapporto qualità/prezzo, grazie alla nuova offerta di Amazon. Tali cuffie possono contare su una resa audio di livello eccellente e su varie funzionalità aggiuntive come la cancellazione attiva del rumore e la modalità Transparency che semplificano notevolmente l’utilizzo.

C’è anche il supporto ai controlli touch oltre che la certificazione IP54. Le cuffie di OPPO supportano la ricarica wireless e possono contare su di una super autonomia, garantendo fino a 25 ore di utilizzo (considerando anche la carica extra del case.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare le OPPO Enco X al prezzo scontato di 89,99 euro invece di 179,99 euro oppure in 5 rate da 18 euro. Si tratta di uno sconto del 50%.

