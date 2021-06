OPPO ha recentemente annunciato i nuovi auricolari TWS Enco X, insieme allo smartphone OPPO Reno5 Pro 5G. Le prime vanno già in sconto grazie ad Amazon al prezzo esclusivo di appena 139,99 euro invece di 158,98 euro (anche il prezzo di listino si è abbassato considerando che prima era di 179,99 euro).

OPPO Enco X: le caratteristiche principali

Questi auricolari in-ear presentano un driver dinamico da 11 mm e un driver a membrana bilanciato da 6 mm. Supportano i codec audio LHDC, AAC e SBC. Il tutto è prodotto e sperimentato da Dynaudio, un marchio Hi-Fi danese di grandissima qualità.

Inoltre, le cuffie TWS si basano sul sistema Bluetooth 5.2 e sono dotate di supporto binaurale a bassa latenza per le sessioni di gioco. Essendo il modello TWS di fascia alta del marchio, questi auricolari supportano anche l'ANC (Active Noise Cancellation). Gli utenti potranno scegliere tra due diverse modalità di cancellazione del rumore (standard o massima), così da isolarsi nella loro musica o attivando la modalità “trasparenza” per quando hanno bisogno di ascoltare il mondo esterno (durante una passeggiata, per esempio).

Gli auricolari OPPO Enco X sono certificati IP54 per la resistenza all'acqua e pesano 4,8 g ciascuno. La custodia di ricarica misura 66,3 x 49 x 21,7 mm , pesa 42,5 g senza gemme e 52,5 g con i driver. Ultimo ma non meno importante, ogni auricolare è supportato da una batteria da 44 mAh, che assicura 5,5 ore di autonomia con ANC disattivato e fino a 4 ore quando l'ANC è attivato. Il case vanta una batteria da 535 mAh e si ricarica tramite USB Type-C e o wireless Qi.

Si tratta quindi di un dispositivo audio di altissima qualità che al prezzo di soli 139,99 euro non potete assolutamente farvi scappare!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Wearable