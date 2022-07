OPPO Enco X, auricolari TWS con audio POTENTE a prezzo MINI (-44%)

Chi l’ha detto che è necessario spendere svariate centinaia di euro per acquistare un paio di cuffie true wireless, quando con questa offerta di Amazon hai l’opportunità di ricevere a casa in appena 1 giorno gli ottimi auricolari TWS OPPO Enco X.

Ad appena 99€, con uno sconto del 44%, le ottime cuffie di OPPO crollano di prezzo al minimo storico garantendoti un’esperienza di ascolto di altissimo livello senza mai un compromesso.

Abbandonati a un audio strepitoso con le cuffie TWS OPPO Enco X con il 44% di sconto su Amazon

Leggere, comode da indossare e con qualità Dynaudio per un ascolto sempre al top con una perfetta equalizzazione indipendentemente dal genere musicale, le cuffie true wireless del colosso cinese integrano anche la cancellazione del rumore. Si tratta di una funzionalità che riduce automaticamente i suoni provenienti dall’esterno, come il rumore del traffico, per offrirti la possibilità di ascoltare tutta la musica che vuoi senza alcuna distrazione.

Completamente compatibili con iOS e Android, le cuffie di OPPO integrano anche 3 microfoni pensati per captare e inviare la tua voce per telefonate sempre cristalline anche negli ambienti più caotici, mentre il supporto ai controlli touch ti offre la possibilità di gestire la musica e la parte telefonica con pochi e semplici tap. Inoltre, grazie al piccolo case di ricarica wireless, puoi ascoltare tutta la musica che vuoi grazie alla sua incredibile autonomia di 25 ore.

Sei pronto a indossare le cuffie true wireless che ti faranno innamorare nuovamente dei tuoi brani preferiti? Metti subito nel carrello le ottime cuffie TWS OPPO Enco X fintanto che puoi acquistarle con il 44% di sconto; ricorda che se le acquisti oggi ti arrivano a casa in appena un giorno e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.