OPPO Enco X: 44% di sconto sul sito ufficiale ORA

OPPO Enco X sono gli auricolari che il colosso asiatico ha realizzato in collaborazione con HiFi Dynaudio, noto brand danese leader nella realizzazione di altoparlanti. La qualità audio è ottima, così come la cancellazione del rumore e le prestazioni dei microfoni. Compatibili sia con gli smartphone Android che con gli iPhone, sono il prodotto ideale per chi cerca il miglior rapporto qualità-prezzo con un budget non superiore ai 100 euro.

L’offerta dell’OPPO Store sconta gli Enco X del 44%, facendo crollare il prezzo a 99,99 euro rispetto a un prezzo di listino di 179,99 euro. In più benefici della spedizione gratuita e della possibilità di pagare a rate senza interessi con Scalapay o PagoDIL.

OPPO Enco X in sconto del 44% sullo store ufficiale

Uno dei principali punti di forza degli auricolari Enco X di OPPO risiede nella qualità sonora. Merito della collaborazione tra il gigante dell’Asia e Dynaudio, che restituisce un doppio driver dal suono caldo e ricco di dettagli.

Punteggio sopra la media anche per la connettività. Gli OPPO Enco X supportano la versione Bluetooth 5.2, ciò significa disporre di una connessione con lo smartphone stabile e immediata, anche qualora il telefono si trovi distante.

La qualità dei microfoni sono l’altro elemento che gioca a favore dell’acquisto degli Enco X. Eccellenti per effettuare chiamate, durante tutta la conversazione riescono a offrire un’esperienza di telefonata superiore alla media, anche quando si è in città.

Aggiungi al carrello ora gli OPPO Enco X per approfittare di un risparmio di 80 euro. In più puoi scegliere se pagare in 3 o in 10 comode rate al mese senza interessi con Scalapay o PagoDIL.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.