OPPO Enco Free2i SCONTATE della METÀ, da prendere al volo

28Se stai cercando degli auricolari true wireless con un ottimo audio, compatibili con Android e iOS e che abbiano un’ottima autonomia, allora questa è l’offerta giusta per te. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello OPPO Enco Free2i a soli 49,99 euro, invece che 99,99 euro.

Grazie a questo sconto del 50% risparmi ben 50 euro. Questo è un ottimo prezzo che difficilmente potrà durare a lungo, quindi per poterle fare tue dovrai essere veloce. Connessione stabile e senza latenza, audio eccellente, sia per ascoltare musica che per chiamare, e batteria che dura un’infinità di tempo.

OPPO Enco Free2i: auricolari epici a prezzo stracciato

Gli auricolari OPPO Enco Free2i sono dotati della tecnologia Active Noise Cancellation che ti garantirà un perfetto audio nelle tue chiamate senza rumori esterni. Potrai anche personalizzare la cancellazione del rumore in modo da avere il silenzio che ti serve in base a quello che stai facendo. Il Bluetooth 5.2 a bassa la latenza ti permetterà di mantenere una connessione stabile con tutti i tuoi dispositivi collegati.

Sono leggeri ed ergonomici, così li potrai tenere per molte ore al giorno senza fastidio. Anche la custodia è molto bella e compatta. Garantiscono inoltre un’autonomia fino a 30 ore di ascolto e sono resistenti all’acqua con certificazione IP54.

Questa è davvero un’occasione fantastica che difficilmente si potrà ripetere. Per evitare di fartela scappare vai subito su Amazon e acquista i tuoi auricolari OPPO Enco Free2i a soli 49,99 euro, invece che 99,99 euro. Per gli abbonati ad Amazon Prime la consegna è veloce e gratuita in tutto il territorio nazionale. Se non sei ancora iscritto a questo servizio fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.