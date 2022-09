OPPO Enco Free2i: auricolari TOP in offerta su Amazon

Non rinunciare all’audio perfetto, alle chiamate chiare, senza rumori di sottofondo e alla semplicità di avere degli auricolari comodi e leggeri. Acquista ora, in offerta su Amazon OPPO Enco Free2i a 84,99 euro, invece che 99,99 euro.

Questi auricolari true wireless sono eccezionali. Il suono è senza paragoni, il design con cui sono state curate le rende pratiche e belle. Anche il cofanetto di ricarica è poco ingombrante ed esteticamente molto raffinato. Sono resistenti all’acqua e alla polvere, hanno la cancellazione attiva del rumore e sono compatibili per iOS e Android.

Un offerta molto vantaggiosa dunque, da prendere al volo. Approfitta dello sconto di Amazon de 15% e metti nel tuo carrello OPPO Enco Free2i a 84,99 euro. Se ordini adesso potrai riceverle domani, senza costi aggiuntivi, per i clienti Amazon Prime.

OPPO Enco Free2i: il comfort migliore e la musica più bella

Con OPPO Enco Free2i potai ascoltare le tue canzoni per 30 ore consecutive senza preoccuparti di ricaricare gli auricolari. Sono anche dotati di tecnologia Bluetooth 5.2 a bassa latenza così che il segnale arriverà simultaneamente senza ritardi. Usale per guardare film, serie TV o per le tue sessioni di gaming.

Grazie al processore triple-core queste cuffie sono in grado di ridurre il rumore fino a 42dB. E potrai anche personalizzare la cancellazione del rumore in base alle attività che stai volgendo. Anche le chiamate saranno notevolmente migliorate. I tre microni incorporati infatti, capteranno solo la tua voce e filtreranno invece i rumori esterni. Infine grazie ai comandi touch, sarai in grado di mandare avanti o indietro un brano, di cambiare musica, metterla in pausa, passare da una chiamata all’altra o addirittura di scattare una foto.

Cogli al volo questa occasione e fai tue le bellissime OPPO Enco Free2i a 84,99 euro, invece che 99,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.