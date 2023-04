OPPO Enco Free 2: prezzo MAI VISTO su Amazon per questi splendidi auricolari

Si tratta di un’offerta ciclica, ma oggi il prezzo è davvero incredibile. Su Amazon potete acquistare gli splendidi OPPO Enco Free 2 al prezzo scontato del 37%. A soli 49,99 euro vi portate a casa degli auricolari true wireless in grado di garantire ottime prestazioni e un’autonomia superiore alla media al loro prezzo più basso di sempre.

OPPO Enco Free 2: auricolari Bluetooth di altissima qualità

Gli auricolari OPPO Enco Free 2 hanno tutto quello che serve per offrire prestazioni di alto livello nonostante il prezzo possa far immaginare il contrario. Importante la connettività Bluetooth 5.2 di ultima generazione che garantisce una connettività senza intoppi a cui si affiancano funzionalità avanzate come la cancellazione attiva del rumore personalizzata fino a 42 dB con la possibilità di attivare la modalità Transparency in caso di necessità. OPPO Enco Free 2 utilizza la cancellazione del rumore in chiamata a tre microfoni e un algoritmo speciale per ridurre il rumore del vento e i rumori ambientali.

Ottima l’autonomia con l’azienda che dichiara fino a 6,5 ore di utilizzo continuato che diventano ben 30 ore andando a considerare anche la carica aggiuntiva della batteria. Da segnalare anche la presenza dei controlli touch che permettono con un tocco di gestire varie funzionalità delle cuffie e dello smartphone abbinato.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare gli splendidi OPPO Enco Free 2 al prezzo scontato di 49,99 euro invece di 79,90 euro.

