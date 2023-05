OPPO Enco Free 2: prestazioni al top a PREZZO RIDOTTO su Amazon (-41%)

Se siete alla ricerca di nuove cuffie true wireless di ottima qualità ma con un prezzo accessibile, in questo momento, c’è una nuova offerta Amazon da cogliere al volo: le OPPO Enco Free 2 W52 sono disponibili in offerta al prezzo scontato di 76 euro invece di 129 euro. Si tratta di una promozione davvero ottima che garantisce uno sconto del 41% sulle cuffie true wireless di OPPO. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui dis otto.

OPPO Enco Free 2 W52: a questo prezzo sono un vero best buy su Amazon

Le cuffie true wireless di OPPO sono un vero e proprio punto di riferimento del mercato in questo momento, grazie ad un rapporto qualità/prezzo al top. Tra le specifiche c’è il supporto Bluetooth 5.2, per una connessione stabile e a basso consumo. Da notare, inoltre, la cancellazione attiva del rumore personalizzata, che consente all’utente di regolare le prestazioni degli auricolari in presenta di rumore ambientale.

Le OPPO Enco Free 2, inoltre, supportano anche la riduzione del rumore in chiamata, grazie ad un sistema a tre microfoni che garantisce un audio cristallino in ogni situazione. Ottima è anche l’autonomia con 6,5 ore di utilizzo con una sola carica. Considerando anche la carica della custodia, le cuffie di OPPO possono garantire fino a 30 ore di utilizzo. Tra le specifiche troviamo la certificazione IP54 e anche il supporto ai controlli touch.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare le OPPO Enco Free 2 al prezzo scontato di 76 euro. Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto.

