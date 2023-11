OPPO Enco Buds2: un AFFARE che non puoi perdere (-50%)

Se sei alla ricerca di auricolari di alta qualità a un prezzo incredibilmente conveniente, non cercare oltre: gli auricolari OPPO Enco Buds2 sono qui per offrirti un’esperienza acustica eccezionale, con un risparmio pazzesco del 50% disponibile esclusivamente su Amazon oggi. Approfitta subito di questo affare e acquistali al prezzo stracciato di soli 24,99 euro.

OPPO Enco Buds2: le scorte a disposizione stanno andando a ruba

Una delle caratteristiche distintive di questi auricolari è il potente driver da 11 mm, che garantisce un suono chiaro e potente in ogni situazione. Che tu sia un appassionato di musica o un amante dei podcast, apprezzerai la qualità del suono cristallino che gli OPPO Enco Buds2 offrono.

La cancellazione del rumore è un’altra caratteristica che non delude. Grazie alla combinazione di passive noise reduction e riduzione del rumore in chiamata AI, potrai godere di chiamate chiare e nitide senza essere disturbato dai rumori esterni. Sia che tu sia al lavoro, in palestra o in viaggio, questi auricolari si adatteranno perfettamente al tuo stile di vita attivo.

La sensibilità degli speaker, pari a 101dB @ 1kHz, assicura un volume potente senza distorsioni, consentendoti di immergerti completamente nella tua musica o nei tuoi contenuti preferiti. E con la batteria potente di 40mAh negli auricolari e 460mAh nella custodia di ricarica, potrai goderti fino a ore di riproduzione continua senza preoccuparti di rimanere senza energia.

La connettività Bluetooth 5.2 garantisce una connessione stabile e veloce con i tuoi dispositivi, mentre l’impermeabilità IPX4 protegge gli auricolari dagli schizzi d’acqua e dal sudore, offrendoti la libertà di utilizzarli in qualsiasi situazione.

Nella confezione troverai gli auricolari OPPO Enco Buds2, una custodia power bank per la ricarica on-the-go e tre diverse misure di inserti in silicone per un comfort personalizzato. Questi auricolari sono compatibili con dispositivi Android e ColorOS, garantendo una vasta gamma di opzioni di utilizzo.

Non lasciarti sfuggire questa incredibile offerta e porta a casa gli auricolari OPPO Enco Buds2 oggi stesso su Amazon. Scopri il piacere di un suono eccezionale e un comfort ineguagliabile, tutto a un prezzo stracciato di soli 24,99 euro, grazie allo sconto assurdo del 50%. Non perdere altro tempo, le scorte a disposizione stanno andando a ruba.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.