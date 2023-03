OPPO Enco Buds2: sconto PAZZESCO del 40% su Amazon

Se stai cercando un paio di auricolari wireless con prestazioni audio eccellenti e cancellazione del rumore, non cercare oltre le OPPO Enco Buds2 in colorazione nera, che oggi sono scontate del 40% su Amazon. Infatti, grazie a questa promozione, puoi acquistare queste incredibili cuffie ad un prezzo stracciato di soli 29,99 euro. Questa è un’occasione che devi assolutamente prendere al volo. Non puoi trovare cuffie migliori e più belle a questo prezzo ridicolo.

OPPO Enco Buds2: bellissime e in super sconto, non puoi trovare di meglio

Le OPPO Enco Buds2 sono dotate di un driver woofer da 11 mm, che offre una risposta dei bassi eccezionale e un suono equilibrato e cristallino. Inoltre, la cancellazione del rumore passiva riduce efficacemente il rumore ambientale, offrendo un’esperienza audio immersiva. Inoltre, queste cuffie utilizzano anche la tecnologia di riduzione del rumore in chiamata AI, che migliora la qualità della voce durante le conversazioni telefoniche e riduce i rumori di fondo indesiderati.

La sensibilità degli speaker delle OPPO Enco Buds2 è di 101dB @ 1kHz, ciò significa che puoi ascoltare musica ad alto volume senza compromettere la qualità del suono. Gli auricolari sono dotati di una batteria da 40mAh, che fornisce fino a 4 ore di riproduzione continua con una singola carica. La custodia di ricarica inclusa ha una capacità di 460mAh, che consente di caricare gli auricolari fino a tre volte, portando la durata complessiva della batteria a oltre 16 ore. Inoltre, gli auricolari si ricaricano rapidamente e raggiungono il 100% di carica in soli 1,5 ore.

La connettività Bluetooth 5.2 garantisce un accoppiamento rapido e stabile con dispositivi Android e ColorOS, mentre l’impermeabilità IPX4 garantisce che le OPPO Enco Buds2 resistano alla sudorazione e alla pioggia. La confezione include anche 3 diverse misure di inserti in silicone, che consentono di ottenere una vestibilità comoda e sicura per ogni tipo di orecchio.

In sintesi, se sei alla ricerca di un paio di auricolari wireless di alta qualità, non perdere l’opportunità di acquistare le OPPO Enco Buds2 in colorazione nera con uno sconto ASSURDO del 40% su Amazon. Offrono un suono eccezionale, una cancellazione del rumore efficace e una durata della batteria eccezionale, rendendole un’ottima scelta per qualsiasi appassionato di musica o per chiunque abbia bisogno di auricolari di alta qualità per le chiamate in vivavoce. Acquistale subito ad un prezzo ridicolo di soli 29,99 euro e goditi un’esperienza audio senza paragoni. Però affrettati a comprarle, le scorte disponibili stanno andando letteralmente a ruba con questa promozione, noi ti abbiamo avvisato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.