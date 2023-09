OPPO Enco Buds2: sconto FOLLE del metà prezzo su Amazon

Se sei un appassionato di musica o desideri migliorare la tua esperienza di ascolto quotidiana, non puoi perdere l’occasione di acquistare le cuffie OPPO Enco Buds2 con uno sconto incredibile del 50% su Amazon oggi. Questi auricolari offrono un suono eccezionale e una serie di funzionalità avanzate che li rendono un vero gioiello per gli amanti della musica e delle chiamate in movimento. Approfitta subito di questa occasione e acquistale al prezzo ridicolo di soli 24,99 euro.

OPPO Enco Buds2: le scorte a disposizione si stanno esaurendo velocemente

Una delle caratteristiche più sorprendenti delle cuffie OPPO Enco Buds2 è il loro driver woofer da 11mm, che garantisce un audio chiaro, potente e avvolgente. Questo significa che potrai godere dei tuoi brani preferiti con una qualità audio superiore, con bassi profondi e dettagli cristallini.

Per coloro che sono sempre in movimento, la funzione di cancellazione del rumore passiva e la riduzione del rumore in chiamata AI ti consentono di immergerti nella tua musica o conversazione senza essere disturbato dal rumore circostante. I rumori fastidiosi saranno solo un lontano ricordo.

Con una sensibilità speaker di 101dB @ 1kHz, potrai percepire ogni sfumatura e dettaglio delle tue tracce preferite, che si tratti di musica, podcast o chiamate. La qualità audio di queste cuffie è veramente sorprendente e ti farà sentire come se fossi in uno studio di registrazione.

Le OPPO Enco Buds2 sono anche molto pratiche da usare. La batteria degli auricolari ha una capacità di 40mAh, mentre la custodia di ricarica offre una capacità di 460mAh. Questo significa che puoi godere di ore di ascolto senza preoccuparti di doverle ricaricare frequentemente. Inoltre, grazie al Bluetooth 5.2, la connessione con il tuo dispositivo sarà stabile e senza interruzioni.

Se sei preoccupato per l’usura delle cuffie in ambienti umidi, le OPPO Enco Buds2 sono classificate IPX4, il che significa che sono resistenti agli schizzi d’acqua e al sudore. Puoi usarle durante gli allenamenti o sotto la pioggia senza problemi.

Nella confezione troverai gli auricolari, una custodia power bank per la ricarica e tre diverse misure di inserti in silicone per garantire una vestibilità comoda e sicura. Queste cuffie sono compatibili con dispositivi Android e ColorOS, quindi puoi utilizzarle con una vasta gamma di smartphone e tablet.

Non perdere l’opportunità di migliorare la tua esperienza di ascolto con le cuffie OPPO Enco Buds2, ora disponibili su Amazon con uno sconto incredibile del 50%. Approfitta subito di questa offerta limitata e acquistale al prezzo stracciato di soli 24,99 euro. Non perdere altro tempo, le scorte a disposizione stanno andando letteralmente a ruba.

