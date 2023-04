OPPO Enco Buds2 in sconto 19,99 euro su Amazon, è BEST BUY (-60%)

Amazon rilancia l’offerta imperdibile dedicata alle OPPO Enco Buds2. Le ottime cuffie true wireless sono, infatti, acquistabili al prezzo scontato di 19,99 euro invece di 49,99 euro. Si tratta di uno sconto del 60% che rende gli auricolari un best buy assoluto. L’offerta in questione, disponibile per un periodo di tempo limitato, è accessibile tramite il link riportato qui di seguito.

OPPO Enco Buds2: a meno di 20 euro non hanno rivali

Le OPPO Enco Buds2 hanno tutto quello che serve per offrire ottime prestazioni, in tutti i contesti di utilizzo. Si tratta di comodi auricolari true wireless con supporto al Bluetooth 5.2. Tra le specifiche troviamo un driver titanizzato da 10 mm in grado di garantire una resa audio ottimale.

Da notare anche la presenza della funzionalità per la cancellazione dell’audio in chiamata, per una voce sempre limpida e priva di disturbi. Tra le specifiche troviamo anche la possibilità sfruttare i comandi touch sugli auricolari, per gestire le funzionalità del telefono.

Le cuffie wireless di OPPO, inoltre, presentano un’autonomia al top. Con una carica sola, infatti, possono garantire fino a 7 ore di utilizzo mentre, considerando anche la carica aggiuntiva della custodia, è possibile arrivare fino a 28 ore. Da notare anche la possibilità di attivare la Gaming Mode.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare le OPPO Enco Buds2 al prezzo scontato di 19,99 euro invece di 49,99 euro. La promozione consente di ottenere uno sconto del 60%, garantendo un notevole risparmio sulle ottime cuffie true wireless di casa OPPO. Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto. Lo sconto è disponibile per la versione bianca.

