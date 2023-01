OPPO Enco Buds2: in OFFERTA AMAZON a soli 24,99€ sono un VERO AFFARE (-50%)

Chi è alla ricerca di nuovi auricolari true wireless ha la possibilità di sfruttare, in questo momento, la nuova offerta Amazon dedicata alle OPPO Enco Buds2. La promozione è davvero ottima e garantisce uno sconto del 50% sugli auricolari di casa OPPO. In questo modo, è possibile acquistare le Enco Buds2 al prezzo scontato di 24,99 euro invece di 49,99 euro. Il risparmio è netto e consente a tutti di poter portarsi a casa un paio di auricolari wireless di pregevole fattura ad un prezzo molto conveniente. L’offerta può essere sfruttata, per un periodo di tempo limitato, dal link qui di sotto:

OPPO Enco Buds2: in offerta a metà prezzo su Amazon

Le OPPO Enco Buds2 hanno tutte le carte in regola per essere gli auricolari true wireless giusti da comprare per spendere poco senza compromessi. La qualità audio è ottima, anche grazie al driver titanizzato da 10 mm e al supporto alla bassa latenza binaurale con trasmissione tramite Bluetooth 5.2. Da segnalare il supporto alla cancellazione del rumore in chiamata ed ai comandi touch che semplificano l’utilizzo. Per quanto riguarda l’autonomia, invece, le OPPO Enco Buds2 offrono fino a 28 ore di utilizzo grazie alla carica aggiuntiva della custodia.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare le OPPO Enco Buds2 al prezzo scontato di 24,99 euro invece di 49,99 euro. Con lo sconto del 50% è possibile portarsi a casa un paio di auricolari completo, di pregevole fattura ed in grado di garantire prestazioni eccellenti. Il modello in offerta presenta un’elegante colorazione bianca. Ecco il link per acquistare le OPPO Enco Buds2 a metà prezzo:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.