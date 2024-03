OPPO Enco Buds2: il prezzo cala a 18,99€ con le Offerte di Primavera Amazon

Le OPPO Enco Buds2 si confermano, sempre di più, gli auricolari Bluetooth da comprare per chi vuole spendere poco ma non intende rinunciare a ottime prestazioni e a un’autonomia elevata. Le cuffie true wireless di OPPO sono ora disponibili al prezzo scontato di 18,99 euro in occasione delle nuove Offerte di Primavera di Amazon. Si tratta di un nuovo minimo storico. Lo sconto è valido per la colorazione bianca. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto. Le Buds sono vendute e spedite da Amazon.

OPPO Enco Buds2 al minimo storico su Amazon

Le cuffie true wireless di OPPO sono un vero e proprio punto di riferimento per rapporto qualità/prezzo del mercato degli auricolari Bluetooth.

Dotate di driver in titanio da 10 mm, queste cuffie hanno anche la cancellazione del rumore in chiamata e supportano i comandi touch per la gestione della riproduzione musicale e di varie funzioni del telefono tramite la pressione degli auricolari.

Da notare anche un’ottima autonomia con la possibilità di sfruttare fino a 7 ore di utilizzo con una sola carica. Con la carica della custodia, inoltre, l’autonomia sale fino a 28 ore.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare le OPPO Enco Buds2 al prezzo scontato di 18,99 euro che rappresenta un nuovo minimo storico. Le cuffie sono vendute e spedite da Amazon. Per accedere subito all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.