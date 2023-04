OPPO Enco Buds2: cuffie di ottima qualità in super sconto

OPPO Enco Buds2 sono auricolari True Wireless Stereo che offrono un’esperienza audio di alta qualità ad un prezzo competitivo. Attualmente in vendita su Amazon con uno sconto pazzesco del 40%, queste cuffie sono una scelta eccellente per coloro che cercano una soluzione audio senza fili accessibile, ma di alta qualità. Acquistale subito ad un prezzo ridicolo di soli 29,90 euro e non te ne pentirai.

OPPO Enco Buds2: a questo prezzo è impossibile trovare di meglio

Dotati di woofer da 11mm, le OPPO Enco Buds2 garantiscono un audio nitido e bilanciato, con bassi profondi e alti cristallini. Grazie alla loro sensibilità speaker di 101dB 1kHz, questi auricolari possono riprodurre i suoni in modo chiaro anche a volumi elevati. Inoltre, la cancellazione del rumore passiva e la riduzione del rumore in chiamata AI garantiscono una comunicazione chiara anche in ambienti rumorosi.

La batteria delle OPPO Enco Buds2 ha una capacità di 40mAh, mentre la custodia di ricarica ha una capacità di 460mAh. Ciò significa che gli auricolari possono durare fino a 4 ore con una singola carica, mentre la custodia di ricarica può fornire fino a 20 ore di autonomia. Inoltre, la connessione Bluetooth 5.2 garantisce una connessione stabile e affidabile con dispositivi compatibili.

Le OPPO Enco Buds2 sono anche impermeabili con una certificazione IPX4, il che significa che possono resistere a spruzzi d’acqua e sudore. Ciò li rende perfetti per l’uso durante l’attività fisica o in ambienti umidi. La confezione delle cuffie include anche tre diverse misure di inserti in silicone, che assicurano una vestibilità confortevole e sicura. Questo rende gli auricolari adatti a diverse forme e dimensioni di orecchie.

Infine, le OPPO Enco Buds2 sono compatibili con dispositivi Android e ColorOS. Ciò significa che possono essere utilizzati con la maggior parte degli smartphone Android sul mercato.

In sintesi, le OPPO Enco Buds2 sono cuffie di alta qualità ad un prezzo competitivo. Con un’esperienza audio impressionante, una durata della batteria sufficiente e una buona vestibilità, questi auricolari sono tra i più venduti della loro categoria. Se stai cercando delle nuove cuffie TWS, ma vuoi spendere poco, queste di casa OPPO sono la scelta definitiva. Inoltre, con lo sconto FOLLE del 40%, ad un prezzo stracciato di soli 29,90 euro non ci sono davvero dubbi sul loro acquisto. Non predere troppo tempo per acquistare, le scorte a disposizione stanno andando letteralmente a ruba.

