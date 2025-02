OPPO Enco Buds2: auricolari wireless in MEGA SCONTO su Amazon (-67%)

Se hai bisogno di un nuovo paio di auricolari wireless, approfitta della mega offerta di Amazon proposta sugli OPPO Enco Buds 2: queste cuffiette senza fili sono disponibili con il 67% di sconto a soli 16,31 euro invece di 49,99. Grazie alla spedizione Prime potrai ricevere il prodotto a casa in un giorno.

OPPO Enco Buds2: auricolari potenti e senza fili

Questi auricolari true wireless sono capaci di mettere insieme un suono cristallino, un’ottima autonomia e un design ultra leggero. Il driver da 10mm placcato in titanio permette di riprodurre ogni nota con precisione, con bassi profondi e dettagli nitidi.

Ogni auricolare pesa soltanto 4 grammi e sarà come non averli mai indosso garantendoti un comfort assoluto anche dopo ore di utilizzo. La tecnologia di riduzione del rumore integrata ti garantirà chiamate chiare e senza interferenze, così potrai conversare facilmente anche in ambienti rumorosi.

La batteria è capace di garantire fino a 28 ore di riproduzione musicale e non dovrai quindi ricaricarla troppo spesso. Grazie alla certificazione IPX4 non avrai alcun problema nemmeno con pioggia e sudore: potrai usarli anche per lo sport.

Dalla connessione bluetooth 5.2 stabile e veloce, comandi touch intutivi e una apposita modalità gaming a bassa latenza, gli OPPO Enco Buds2 sono degli auricolari completi per ogni esigenza. Acquistali in offerta a soli 16,31 euro.