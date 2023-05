OPPO Enco Buds2 a PREZZO REGALO su Amazon: cuffie TWS a 19€ (-60%)

OPPO Enco Buds2 in offerta su Amazon con il 60% di sconto diretto, è senza ombra di dubbio una delle occasioni più ghiotte degli ultimi mesi in ambito audio. Tue al prezzo ridicolo di appena 19€, le cuffie del colosso cinese sono apprezzate da milioni di utenti in tutto il mondo per l’incredibile sound e l’ottima qualità costruttiva.

Comode da indossare, leggere e con un’autonomia record che ti accompagna per ben 28 ore di ascolto, le cuffie OPPO Enco Buds2 hanno tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze sotto ogni punto di vista.

C’è il 60% di sconto su Amazon per le cuffie true wireless OPPO Enco Buds2

Il modulo Bluetooth 5.2 offre una connessione stabile e forte con il tuo smartphone anche a lunga distanza, mentre il supporto ai controlli touch ti permette di gestire l’audio e anche le chiamate in entrata direttamente dalle cuffiette. Dotate di modalità gaming per ridurre al minimo la latenza audio in gioco, le cuffie true wireless sono eccellenti anche in chiamata grazie alla tecnologia di cancellazione del rumore.

Inutile girarci intorno: appena 19€ per le cuffie true wireless OPPO Enco Buds2 è davvero un’occasione impossibile da farsi scappare. Inoltre, se le acquisti adesso, ti arrivano direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime di Amazon.

