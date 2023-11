OPPO Enco Buds 2 a soli 19€ da MediaWorld (fino a mezzanotte)

Gli auricolari OPPO Enco Buds2 sono una delle offerte del giorno in casa MediaWorld, dove alla mezzanotte di oggi si concluderà la campagna promozionale Black Friday. Solo per oggi, quindi, puoi acquistarle a 19€, il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni. Ecco il link all’offerta.

Enco Buds2 figurano nella lista dei migliori auricolari wireless del 2023 per rapporto qualità-prezzo. Merito del supporto al Bluetooth 5.2, della presenza di un driver titanizzato da 10 mm e delle oltre 28 ore di riproduzione ininterrotta grazie alla custodia.

OPPO Enco Buds2 al prezzo più basso degli ultimi 30 giorni sul sito di MediaWorld

Uno dei fiori all’occhiello degli Enco Buds2 di OPPO è il driver titanizzato da 10 mm, costruito per offrire agli utenti bassi potenti, definiti e ritmici. Lo staff della casa asiatica ha realizzato un ottimo lavoro anche sul fronte delle camere sonore, capaci di restituire bassi profondi e incisivi.

Un ulteriore loro punto di forza sono le 28 ore di ascolto senza interruzioni, grazie alla custodia di ricarica presente in confezione. Ottima anche la singola carica, dal momento che restituisce una riproduzione continua fino a 7 ore.

Per l’ultima chicca, ti segnaliamo il supporto alla cancellazione intelligente del rumore in chiamata. Si tratta di una tecnologia che sfrutta il tracciamento dinamico delle voci tramite l’intelligenza artificiale e consente di essere facilmente ascoltati anche in luoghi rumorosi all’aperto.

OPPO Enco Buds2 sono in offerta a 19€ sul sito mediaworld.it. E se selezioni l’opzione Ritiro gratuito in negozio, non paghi nemmeno le spese di spedizione.

