OPPO Enco Air3 Pro a un SUPER PREZZO su eBay con il codice segreto

Ho deciso di segnalarti questa promozione che ti permette di avere delle cuffiette Bluetooth eccezionali a un prezzo molto vantaggioso. Dunque prima che sia tardi vai su eBay e metti nel tuo carrello OPPO Enco Air3 Pro a soli 76,49 euro, invece che 89,99 euro, applicando il codice FESTE23 al momento del pagamento.

Siamo quindi di fronte a un prezzo davvero basso, soprattutto in relazione a queste ottime cuffiette Bluetooth. Oggi potrai avere l’eccellenza a una piccolissima cifra. Fai presto però perché naturalmente non ci sono tantissime unità disponibili e le vorranno in tanti.

OPPO Enco Air3 Pro a prezzo tagliato

Sono moltissime le cose da mettere in evidenza di questi fantastici auricolari wireless ma andiamo per ordine. Partendo dal design possiamo notare come siano state pensate e progettate per rimanere stabili nelle orecchie anche mentre siamo in movimento. Gli inserti in silicone si adattano bene e offrono il massimo del comfort.

Sono dotate di un driver dinamico in Titanio da 13,4 mm che restituisce un suono molto più fedele all’originale garantendo un ascolto coinvolgente. Inoltre l’elaborazione audio DSP HiFi5 genera bassi profondi e alti e medi puliti e nitidi. Non perderai nemmeno una nota della tua musica.

La connessione è perfetta e stabile, grazie al Bluetooth 5.3 che offre anche bassissima latenza e un associazione con i tuoi dispositivi praticamente immediata. Hanno comandi touch sugli auricolari che ti permettono anche di attivare la cancellazione del rumore o di scattare foto. E poi sono resistenti all’acqua con certificazione IP54.

Una super offerta da non perdere per nessun motivo. Quindi senza ulteriori indugi, vai su eBay e acquista i tuoi OPPO Enco Air3 Pro a soli 76,49 euro, invece che 89,99 euro, applicando il codice FESTE23 al momento del pagamento. Se completi l’ordine adesso li riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi.

