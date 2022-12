OPPO Enco Air2 Pro, auricolari eccezionali: 7 motivi per regalarli a Natale

Un paio di auricolari true wireless per Natale. Scegliere un ottimo modello senza spendere cifre ingenti è certamente possibile, basta imparare ad orientarsi in un mercato così ampio. Dopo aver provato a lungo gli OPPO Enco Air2 Pro, posso affermare con certezza che si tratta di un wearable in grado di offrire eccezionali prestazioni, senza far lievitare il prezzo. Per questa ragione, si tratta senz’altro di uno degli accessori tech più interessanti da mettere sotto l’albero per il 2022.

Se sei curioso di scoprire come mai dovresti sceglierli adesso, ecco 7 motivi per apprezzarli e acquistarli:

lo sconto del momento. Parto da questo non a caso: acquistare un prodotto di qualità è importante, stare attenti al prezzo lo è altrettanto. Ecco, proprio in questo momento, questo interessante wearable è disponibile in promozione su Amazon a 49,99€ invece di 79,99€. Un sconto del 38% da non sottovalutare; il design mi piace un sacco: il case di ricarica, nello specifico, ha un tocco che lo distingue dagli altri. La parte superiore della custodia è traslucida: bellissima da vedere. Le cuffiette hanno un design semi in ear e le lettere “R” ed “L” ben in evidenza: impossibile confondersi fra destra e sinistra; la qualità del suono mi ha sorpreso: se un volume alto me lo aspettavo, dei bassi così ben definiti un po’ meno. Nel complesso il suono è pulito, non ovattato, e questo li rende perfetti per ascoltare musica, guardare un film e naturalmente per parlare al telefono; c’è la cancellazione attiva del rumore: le chiamate risultano ancora più chiare e questo è un enorme vantaggio, considerando che ormai gli auricolari vengono utilizzati moltissimo per parlare al telefono; ottima l’autonomia energetica: utilizzandoli quotidianamente per parlare al telefono, ho dovuto ricaricare il case in media una volta a settimana appena; eccezionalmente stabile la connettività, soprattutto con dispositivi di ultima generazione: merito della presenza del Bluetooth 5.2; si può utilizzare su qualsiasi smartphone, sia Android che iOS: non ci sono limiti di brand, anzi. L’applicazione HeyMelody – che permette di gestire ogni aspetto delle cuffiette – puoi scaricarla per entrambi i sistemi operativi.

Insomma, se cerchi degli ottimi auricolari senza fili da regalare per Natale, gli OPPO Enco Air2 Pro sono senz’altro una scelta che mette insieme al meglio qualità e prezzo. Scoprili adesso su Amazon, in sconto a 49,99€ invece di 79,99€. Ordinando in tempo, potrai riceverli in tempo per metterli sotto l’albero, ma veridica sempre i tempi di consegna.

