OPPO Enco Air W32: suonano come una bomba sia su Android che iOS

Se sei alla ricerca delle wearable perfette metti pure un punto a tutto perché te le ho trovate io. Davanti alle OPPO Enco Air W32 non puoi rimanere inerme visto che sono perfette e in più le trovi attualmente in promozione su Amazon quindi con 59,90€ te le porti a casa. Economiche, moderne e con tutto al posto giusto sono un acquisto veramente intelligente.

Con le spedizioni rapide le ricevi a casa persino in due giorni e sempre gratuitamente.

OPPO Enco Air W32: le true wireless che fanno per te

Disponibili in colorazione nera, le wearable firmate OPPO non ti deludono. Ti basta indossarle anche solo una volta per capire il loro potenziale. Dotate di Bluetooth 5.2 praticamente non si disconnettono mai e ti fanno godere di un'esperienza di alto livello.

Non posseggono punte in silicone ma non per questo non sono stabili. Con il loro fit universale si plasmano al tuo orecchio garantendoti sicurezza e comodità. Le potrai utilizzare in qualunque situazione e occasione, persino per fare sport dato che sono impermeabili e certificate IPX4.

Gli altoparlanti sono veramente eccellenti e riproducono la tua musica preferita facendoti sentire nel bel mezzo di un concerto. Questo è concesso anche grazie alla cancellazione attiva del rumore che non solo rende l'ascolto puro, ma ti torna utile anche nelle chiamate dove verrai sentito in modo nitido e chiaro.

Non è da meno la batteria che è dotata di ricarica rapida e con la custodia di ricarica ti fa restare in linea per numerose ore senza problemi.

Acquista subito le tue OPPO Enco Air W32 a soli 59,90€ su Amazon. Le ordini e le ricevi in pochissimo tempo, soprattutto se sei abbonato Prime visto che sono garantite le spedizioni rapide.