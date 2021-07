OPPO Enco Air W32: un altro paio di auricolari? L'ennesimo? Si, ma fortunatamente un modello che mi ha stupito per l'equilibrio fra qualità e prezzo. Li ho provati durante le mie ferie e questo significa una sola cosa: li ho sballottolati da una parte all'altra, usati spessissimo in auto per parlare al telefono e durante il reale per ascoltare musica.

Il risultato? Mi hanno stupito. Già, perché ormai sono spessissimo in sconto a 69€ circa e – a quel prezzo – è difficile un prodotto che riesca a fare tutto bene. Ti spiego, in cinque punti, perché mi hanno convinta.

OPPO Enco Air W32 in prova: perché sceglierli

Dal design alle prestazione, ti riassumo in 5 motivi perché mi sono divertita a provarli:

il design è un “si” deciso: il contrato fra il bianco panna opaco del guscio protettivo sposa bene quello semi trasparente del coperchio; piccoli e compatti, anche gli auricolari stessi mi sono piaciuti, compatti ed eleganti;

è un “si” deciso: il contrato fra il bianco panna opaco del guscio protettivo sposa bene quello semi trasparente del coperchio; piccoli e compatti, anche gli auricolari stessi mi sono piaciuti, compatti ed eleganti; architettura semi in-ear : comodi, ma non opprimenti; puoi indossarli per ore e non avverti alcun fastidio e – credimi – li ho indossati veramente a lungo; fra l'altro sono anche super leggeri (circa 3 grammi);

: comodi, ma non opprimenti; puoi indossarli per ore e non avverti alcun fastidio e – credimi – li ho indossati veramente a lungo; fra l'altro sono anche super leggeri (circa 3 grammi); la batteria dura tanto e la ricarica è veloce: non so stimarti con esatta precisione le ore di utilizzo, ma – con un uso intenso – sono sempre arrivata a sera; li ho messi in carica ed in pochissimo erano pronti di nuovo all'uso, così da averli con me per le uscite serali;

dura tanto e la ricarica è veloce: non so stimarti con esatta precisione le ore di utilizzo, ma – con un uso intenso – sono sempre arrivata a sera; li ho messi in carica ed in pochissimo erano pronti di nuovo all'uso, così da averli con me per le uscite serali; la qualità audio in chiamata : si, per me viene prima di quella musicale; io con le cuffiette voglio poterci parlare al telefono mantenendo le mani libere, assolutamente; qui c'è la cancellazione del rumore e nessuno dei miei interlocutori – nemmeno mentre ero alla guida – si è mai lamentato della qualità audio;

: si, per me viene prima di quella musicale; io con le cuffiette voglio poterci parlare al telefono mantenendo le mani libere, assolutamente; qui c'è la cancellazione del rumore e nessuno dei miei interlocutori – nemmeno mentre ero alla guida – si è mai lamentato della qualità audio; suono in alta definizione : non sono un'esperta, ma il suono è limpido, i bassi si sentono ben definiti e il volume è elevato; per me sono promossi;

: non sono un'esperta, ma il suono è limpido, i bassi si sentono ben definiti e il volume è elevato; per me sono promossi; il Bluetooth 5.2: la connessione allo smartphone è praticamente istantanea e – soprattutto – è stabile anche dopo diversi metri, performance paragonabili ad auricolari di fascia più alta.

Ci sarebbero altre cose che convincono di queste cuffiette, com i comandi touch che – fortunatamente – sono semplicissimi da utilizzare e non ho dovuto litigarci a ogni telefonata (mi succede, mi è successo e – lo so – mi succederà con altri modelli). Ancora, c'è la certificazione IPX4, che garantisce resistenza ad acqua e sudore: chi pratica sport ne beneficerà.

La perfezione non esiste e – qualcosa che mi è mancata – è la ricarica wireless: ho una basetta senza fili “carica tutto” dove di solito metto il wearable di turno. In questo caso, ho dovuto usare sempre il cavetto USB C per la ricarica.

OPPO Enco Air W32: a convincere è anche il prezzo

Con un prezzo di listino di 99,99€, che però effettivamente si aggira intorno ai 69,99€ ormai, questi OPPO Enco Air W32 convincono anche sotto il punto di vista dell‘equilibrio fra qualità e prezzo.

Insomma, se cerchi un paio di cuffiette che siano di ottima qualità e non costano un patrimonio, scegli gli OPPO Enco Air W32 senza remore, ne vale la pena, sopratutto ora: su Amazon li trovi in offerta a 69€ circa con spedizioni rapide e gratis, se sei cliente Prime.

