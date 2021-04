La certificazione NCC ha rivelato il design ufficiale delle nuove cuffie True Wireless Stereo di casa OPPO chiamate “Enco Air”. Nella giornata di ieri è stato rivelato che il marchio cinese lancerà un nuovo paio di auricolari Bluetooth chiamati OPPO Enco Air durante l’evento di lancio del midrange OPPO K9 5G il 6 maggio in Cina. Questo accessorio audio sarà accompagnato da una nuova smartband e da alcune smart TV economiche. Prima dell’annuncio ufficiale, questo prodotto è approdato presso l’ente per la certificazione.

OPPO Enco Air: ecco le immagini dal vivo

La certificazione NCC del prossimo OPPO Enco Air non dice molto sul TWS. Tuttavia, rivela l’intero design del prodotto, grazie alle immagini dal vivo del prodotto in colore bianco.

Questi nuovi auricolari OPPO avranno un design simile agli AirPods di Apple. Ma la loro custodia di ricarica sarà di forma ovale. Secondo la certificazione, ogni auricolare sarà supportato da una batteria da 25 mAh.

Inoltre, la custodia supporterà la ricarica rapida da 10 W, che è un po’ più veloce per essere un paio di cuffie TWS. Infine, la custodia si caricherà tramite una porta USB Type-C e verrà spedita con un cavo da USB Type-A a Type-C da 15 cm.

Sfortunatamente, al momento non si sa nient’altro delle cuffie in arrivo. Secondo i rapporti precedenti, possiamo aspettarci che questi modelli siano disponibili in due colorazioni (bianco, nero) e che dispongano di connettività Bluetooth 5.2.

Poiché i marchi cinesi sono noti per aver rivelato ufficialmente quasi tutto sui nuovi gadget prima del lancio, possiamo aspettarci di saperne di più su OPPO Enco Air nei prossimi giorni.

