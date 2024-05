OPPO Enco Air 3 Pro in offerta a 59,99 euro da MediaWorld (Super Outlet)

Le cuffie bluetooth OPPO Enco Air 3 Pro rientrano tra le migliori offerte della promozione Super Outlet di MediaWorld. Ora sono in vendita a 59,99 euro invece di 89,99 euro, con tanto di consegna gratuita a casa.

Il modello Enco Air 3 di OPPO si distingue dalla concorrenza per l’ottimo rapporto qualità-prezzo, grazie a una qualità audio sorprendente, l’ottimo ergonomia e il design sofisticato. Al prezzo scontato odierno, è difficile trovare un paio di auricolari true wireless migliori.

OPPO Enco Air 3 Pro in offerta a 59,99 euro sul sito di MediaWorld

Uno dei segreti alla base del successo degli Enco Air 3 è il nuovo processore di segnale digitale Tensilica Cadence HiFi 5 DSP, in grado di garantire una potenza di elaborazione 25 volte superiore per performance più accurate e una migliore autonomia. Un altro fiore all’occhiello è costituito dal driver in polimero composito da 13,4 mm, con il quale si ottiene un’esperienza sonora che non ha nulla da invidiare a quella offerta da auricolari TWS più cari.

Sempre per quanto riguarda l’esperienza sonora, OPPO conferma di aver realizzato per questo modello tre preimpostazioni, calibrate in base alle preferenze di ascolto e ai diversi stili musicali, così da accontentare tutti. A tutto questo si aggiunge la connettività Bluetooth 5.3 di nuova generazione, che contribuisce a una migliore stabilità ed efficienza energetica.

Un’ulteriore chicca racchiusa in questi auricolari OPPO è la modalità gaming, le cuffie offrono una latenza ultrabassa, pari a 47 ms, per trasportare ogni utenti in un’esperienza di gioco ultra-coinvolgente.

Gli auricolari true wireless OPPO Enco Air 3 Pro sono in offerta a 59,99 euro sul sito mediaworld.it. Le spese di spedizione sono gratis e come modalità di pagamento accettate rientrano Visa, Mastercard, Maestro, American Express e PayPal.