Quando si tratta di innovazioni per smartphone, OPPO è sempre stata in prima linea, grazie ad una serie brevetti rivoluzionari e incredibili. E le cose sembrano non aver fine. Abbiamo già visto OPPO X 2021, il concept phone arrotolabile e ora l'azienda ha depositato un nuovo patent per un telefono a doppio schermo con display Wrap-Around.

OPPO: il brevetto di un device incredibile

OPPO ha depositato un brevetto presso il World Intellectual Property Office (WIPO) con la documentazione denominata “Metodo per l'assemblaggio e lo smontaggio di apparecchiature elettroniche”. Approfondisce i metodi di montaggio e smontaggio di tali schermi flessibili a doppia faccia.

Una rapida occhiata al documento ci permette di vedere gli schemi del telefono, con cornici sottili e angoli acuti. La struttura del dispositivo ci fornisce un'idea di come potrebbe apparire, ma le immagini concept condivise da LetsGoDigital ci danno un'idea migliore di come sarebbe il design una volta concretizzato.

Jermaine Smit, il ragazzo dietro Concept Creator, ha collaborato con i ragazzi di LetsGoDigital. Il render creato da lui sembra molto interessante. Come accennato in precedenza, il terminale sembra avere cornici super sottili e il lato sinistro ha un pannello che scorre verso la parte posteriore. Sebbene il display sia esteso e avvolto intorno, non è curvo, ma piuttosto nitido e presenta un design all'avanguardia.

Si dice che OPPO utilizzi una piastra in acciaio ultrasottile tra il display e il telaio al fine di consentire di posizionare schermi relativamente sottili.

Spostandoci sul retro, i rendering mostrano la configurazione della fotocamera posteriore. Ci sono quattro sensori e un flash LED posto sotto le lenti. Trattandosi di un telefono a schermo intero con un display avvolto attorno ad esso, presumiamo che la fotocamera posteriore può essere utilizzata come selfiecam. I pulsanti del volume sono stati posizionati sul frame laterale destro.

Oltre a questo, abbiamo anche visto qualcosa di simile da Huawei in passato. Il gigante cinese degli smartphone aveva brevettato un telefono a doppio schermo con un display avvolgente simile nel 2020. L'unica differenza principale nel brevetto di Huawei era che aveva bordi curvi anziché taglienti come si vede qui.

