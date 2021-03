Nella giornata di ieri, il gigante tecnologico cinese ha presentato due nuovi smartphone: F19 Pro e F19 Pro + 5G in India. L’azienda ha anche svelato una nuova fitness tracker denominata “OPPO Band Style“. Si tratta del secondo dispositivo indossabile svelato dal marchio dopo l’OPPO Watch.

OPPO Band Style: ecco le specifiche tecniche

OPPO Band Style adotta un elegante display di forma rettangolare. Lo schermo è un pannello AMOLED a colori da 1,1 pollici con una risoluzione di 126 x 294 pixel. C’è anche un vetro resistente ai graffi con superficie curva 2.5D. All’interno, la smart band racchiude una batteria da 100 mAh che impiega solo 1,5 ore per caricarsi completamente e può durare fino a 12 giorni.

Il cinturino intelligente è alimentato dal chipset Apollo 3 e ha 16 MB di spazio di archiviazione e viene fornito con 40 quadranti pronti all’uso. Il tutto è realizzato un design avente una fibbia in metallo che semplifica la regolazione del cinturino.

In termini di funzioni, OPPO Band Style arriva con diverse features a cui è possibile accedere tramite l’app companion HeyTap. La fascia fitness supporta 12 modalità di allenamento, un sensore per il monitoraggio continuo dell’ossigeno nel sangue, un cardiofrequenzimetro H24.

Le modalità di allenamento includono:

Corsa all’aperto;

Corsa al coperto;

Corsa bruciagrassi;

Camminata all’aperto;

Ciclismo all’aperto;

Ciclismo indoor;

Ellittica;

Canottaggio;

Cricket;

Badminton;

Nuoto;

Yoga.

Sfortunatamente, il gadget è compatibile solo con il sistema operativo Android al momento. OPPO ha promesso di spingere un aggiornamento del firmware ad aprile che porterà il supporto per iOS.

Sono integrate anche le normali funzionalità come il sensore per il controllo del sonno, il cardiofrequenzimetro, vi è la possibilità di effettuare o ricevere chiamate tramite un telefono connesso. Infine, arriva con la certificazione IP68 e con la resistenza all’acqua fino a 5 ATM. Non mancherà neanche il check del livello di ossigenazione presente nel sangue (Sp02).

Per quanto riguarda il prezzo, l’OPPO Band Style ha un prezzo di Rs 2.999 (al cambio circa 40 dollari), disponibile nei colori Black e Vanilla. Bisogna capire se la compagnia commercializzerà il prodotto anche in Europa nelle settimane a venire.

