OPPO Band Style, OFFERTACCIA Amazon di inizio settimana: appena 37€

OPPO Band Style è la riprova che non è necessario spendere un capitale per allacciare al polso una validissima smartband, a maggior ragione oggi che ti bastano appena 37€ per riceverla a casa grazie a una incredibile offerta di Amazon. Infatti, con uno sconto del 46%, il fitness tracker del colosso cinese è pronto a sbalordirti con il suo design curato, giovanile e con le numerose funzionalità spesso esclusiva di wearable più costosi.

Partendo dal display AMOLED da 1.1 pollici si ha ben chiaro che la smartband di OPPO non è come tutte le altre di fascia economica: la luminosità del pannello è molto buona e ti permette di leggere le notifiche in arrivo (ricorda che è compatibile con iOS e Android) anche sotto la luce diretta del sole.

Costa solo 37€ su Amazon la valida smartband economica OPPO Band Style

Dicevamo funzionalità di alto livello. OPPO Band Style non solo è realizzata con materiali impermeabili fino a 50 metri di profondità, ma monta anche un precisissimo sensore HR sul retro per il tracking costante della frequenza cardiaca (a riposo e sotto sforzo) e il monitoraggio della concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2).

Inoltre, a tutto ciò si aggiunge poi una batteria perfettamente ottimizzata per accompagnarti per 12 giorni di autonomia e ben 12 modalità di workout per tenere traccia dei tuoi allenamenti, tra cui: nuoto, corsa all’aperto, corsa al chiuso, ciclismo all’aperto, ciclismo indoor, passeggiata all’aperto, yoga, vogatore e molto altro ancora.

Cosa stai aspettando? La super smartband economica di OPPO è disponibile in fortissimo sconto per ancora pochissimo tempo: mettila subito nel carrello per riceverla direttamente a casa in appena 1 giorno con consegne rapide e gratuite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.