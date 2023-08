OPPO Band Style, la SMARTBAND TUTTOFARE economica ad appena 22€

Amanti del fitness e fan dei dispositivi wearable economici, quest’oggi la validissima OPPO Band Style è in super offerta su eBay al prezzo più conveniente di sempre. Complice uno sconto del 15%, infatti, oggi ti bastano appena 22€ per allacciarla al polso già da domani grazie alla consegna rapida e gratuita.

Nonostante le riserve di chi crede che un device così economico non sia funzionale, la smartband di OPPO ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue esigenze personali: è realizzata con materiali di buona fattura, è molto comoda da indossare, monta un ampio pannello AMOLED a colori da 1.1 pollici ed è perfetta per il tracking dell’attività fisica.

Appena 22€ su eBay per la smartband economica OPPO Band Style

OPPO Band Style, infatti, traccia ben 12 differenti modalità di workout tra cui: corsa (al chiuso e all’aperto), passeggiata all’aperto, ciclismo (al chiuso e all’aperto), yoga, vogatore, nuoto in piscina e molto altro ancora. Inoltre, come se non bastasse, sul versante interno un precisissimo sensore HR traccia costantemente la frequenza cardiaca e anche la concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2).

Prezzo regalo per una smartband tuttofare che è pronta a sorprenderti con il suo design e le sue numerose funzioni smart; mettila subito nel carrello per riceverla direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra.

