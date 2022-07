OPPO Band Style, la smartband STREPITOSA crolla su Amazon del 50%

L’offerta Amazon sulla ottima smartband OPPO Band Style con il 50% di sconto è una di quelle che difficilmente passano inosservate, a maggior ragione quando si parla di uno tra i migliori fitness tracker del momento.

Ad appena 34€, infatti, il device realizzato da OPPO è sempre pronto a soddisfare tutte le tue esigenze da ogni punto di vista: ti informa istantaneamente delle notifiche in arrivo sul tuo smartphone, registra in maniera precisa e puntuale le più importanti informazioni circa la tua salute ed è anche un coach virtuale niente male che ti permette di scoprire come sono andati i tuoi allenamenti per migliorarti giorno dopo giorno.

OPPO Band Style precipita di prezzo su Amazon con il 50% di sconto: prendila al volo

Leggera e comoda da indossare, la smartband di OPPO è munita di un bellissimo display AMOLED da 1.1 pollici e da una cassa completamente impermeabile all’acqua fino a 50 metri; la puoi indossare senza problemi sotto la doccia e anche in piscina. Nonostante il prezzo molto economico, inoltre, il fitness tracker del colosso cinese monta un preciso sensore HR che registrare 24/7 la frequenza cardiaca e anche la saturazione di ossigeno nel sangue (SpO2), mentre gli algoritmi e i sensori presenti sono in grado di registrare 12 modalità di workout tra cui: ciclismo all’aperto/indoor, nuoto, yoga, cricket, vogatore, passeggiata all’aperto e molti altri.

A questo prezzo è quasi impossibile trovare un fitness tracker più vantaggioso e con un design così curato, pertanto il nostro consiglio è di acquistare subito la OPPO Band Style per riceverla a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione con i servizi Prime. Ti assicuriamo che saprà accompagnarti tutto il giorno dandoti la possibilità di tenere sempre sotto controllo i tuoi impegni, le notifiche, i parametri vitali e gli allenamenti in palestra.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.