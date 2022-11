OPPO Band Style al 57% in MENO su Amazon: ancora per poco tempo

Non perdere tempo perché siamo agli sgoccioli della settimana del Black Friday. Oggi infatti è il Cyber Monday e prima che finisca puoi ancora avvalerti di qualche offerta. Vai su Amazon e metti nel tuo carrello OPPO Band Style a soli 29,99 euro, anziché 69,90 euro.

Un ottimo smart band che ti permetterà di godere di tante modalità sportive e attività fisiche per il fitness. Potrai tenere sotto controllo diverse attività del tuo corpo e migliorare ogni giorno il tuo stato di salute. È resistente, comodo, leggero e impermeabile fino a 50 metri. Inoltre potrai anche controllare la tua fotocamera del tuo smartphone direttamente dal tuo polso.

OPPO Band Style: prezzo minuscolo per uno smart band eccellente

OPPO Band Style si presenta con un design sportivo ed elegante che ti permetterà d’indossarlo in qualsiasi momento della tua giornata. Ovviamente le sue caratteristiche lo rendono perfetto per gli sportivi e gli amanti del fitness. Infatti possiede ben 12 modalità di allenamento e, mentre le svolgi, il tuo smart band continuerà a monitorare le tue attività di sforzo. Lo farà anche mentre dormi.

Collegalo al tuo smartphone con la tecnologia Bluetooth e tienilo sempre associato per avere in ogni momento i dati che ti servono in tempo reale. E se vuoi scattare una foto con i tuoi amici, posiziona il tuo dispositivo e scatta la foto direttamente usando Oppo band come se fosse un telecomando. Nonostante i suoi 20 grammi di peso il suo display da 1 pollice AMOLED riesci a contenere una batteria che ti assicura fino a 12 giorni di autonomia e si ricarica in appena 90 minuti.

OPPO Band Style a soli 29,99 euro, anziché 69,90 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.