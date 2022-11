OPPO Band Sport Tracker: solo 22€ per l'epico smartwatch

Approfitta di quest’offerta straordinaria e metti al tuo polso uno smartwatch spettacolare a un prezzo decisamente vantaggioso. Vai su Amazon metti nel tuo carrello OPPO Band Sport Tracker a soli 22,90 euro, invece che 49,90 euro.

Design minimal con uno schermo AMOLED da 1,1 pollici protetto da uno strato di vetro curvo 2D rafforzato e resistente ai graffi con cinturino in morbido silicone. Tantissime modalità di allenamento e monitoraggio della tua salute in tempo reale. Ottima batteria e impermeabile fino a 50 metri.

OPPO Band Sport Tracker: una meraviglia a pochissimo

Questo smartwatch è sia elegante che sportivo e ti permetterà di usarlo tutto il tempo che vuoi senza nemmeno accorgerti di averlo. Infatti pesa poco più di 20 grammi ed è molto comodo. Possiede 12 modalità di allenamento tra cui l’esclusiva modalità corsa brucia grassi che ti permetterà di mantenerti in forma.

È dotato di sensori che sono in grado di monitorare il battito cardiaco, la saturazione del sangue e le fasi del sonno in modo preciso. In app potrai poi vedere i resoconti di questi rilevamenti per capire dove migliorare e porti degli obiettivi settimanali. Ha un’ottima batteria che ti assicura fino a 12 giorni di autonomia e con la ricarica veloce in appena 90 minuti è di nuovo al 100%.

Non perdere questa fantastica occasione che ti permette di avere uno smartwatch bellissimo e funzionale a un prezzo irrisorio. Prima che sia tardi, vai su Amazon e acquista il tuo OPPO Band Sport Tracker a soli 22,90 euro, invece che 49,90 euro. Se lo ordini ora lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.