OPPO Band Sport, smartband TUTTOFARE tua con il 52% di sconto (Amazon)

Dimenticati di tutte quelle volte che volevi acquistare una smartband ma non trovavi la giusta occasione per farla tua. Quest’oggi l’ottima OPPO Band Sport crolla di prezzo su Amazon con il 52% di sconto.

Infatti, ad appena 23€, il wearable del colosso cinese rappresenta l’occasione ideale per mettere le mani su un device che saprà garantirti tante belle soddisfazioni sin dal primo minuto in cui l’allaccerai al polso.

OPPO Band Sport precipita del 52% su Amazon con un’offerta assurda

Dotata di un bel pannello AMOLED da 1.1 pollici a colori con supporto ai comandi touch, il fitness tracker di OPPO è il tuo fedele compagno di avventure sotto ogni punto di vista. Non solo ti permette di gestire rapidamente tutte le notifiche in arrivo sul tuo smartphone (supporta sia Android che iOS), ma è anche sempre al tuo fianco per tenere sotto controllo i tuoi allenamenti e i tuoi parametri vitali.

Il sensore HR sul retro registra in tempo reale la frequenza cardiaca 24/7 (a riposto e sotto sforzo), la qualità del sonno e anche la concentrazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2). Inoltre, per quanto piccola ed economica, OPPO Band Sport dispone di ben 12 modalità di allenamento per registrare alcuni parametri fondamentali utili per migliorare le tue prestazioni fisiche durante gli allenamenti.

La batteria è ottimizzata per garantirti fino a 12 giorni di utilizzo continuato e si ricarica in appena 90 minuti: una volta allacciata al polso ti dimenticherai quando è stata l’ultima volta che l’hai messa in ricarica.

Non perdere altro tempo prezioso e metti subito nel carrello l’ottima smartband OPPO Band Sport in offerta a un prezzo che non puoi farti scappare. Con il 52% di sconto è senza ombra di dubbio uno tra i fitness tracker più validi attualmente disponibili su Amazon e sarebbe un gran peccato lasciarselo scappare.

