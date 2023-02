OPPO Band Sport: smartband TUTTOFARE ed ECONOMICA ad appena 29€

L’offerta Amazon di oggi sulla smartband economica OPPO Band Sport, sottolinea a gran voce come sia possibile spendere davvero poco avendo comunque la possibilità di allacciare al polso un wearable di altissima qualità. Infatti, con uno sconto del 40% e un prezzo finale di vendita pari ad appena 29€, il fitness tracker a marchio OPPO ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze sotto tanti punti di vista.

Munita di un valido pannello AMOLED per controllare rapidamente le notifiche in arrivo (è compatibile con iOS e Android) e le numerose funzioni di cui dispone, sul retro trova posto un precisissimo sensore HR per il tracking del battito cardiacio (a riposo e sotto sforzo) e anche della saturazione di ossigeno nel sangue (SpO2).

Prezzo shock su Amazon per l’ottima smartband OPPO Band Sport

Inoltre, come se non bastasse, OPPO Band Sport è perfettamente in grado di registrare i dati fitness più importanti durante una vasta gamma di attività sportive, tra cui: corsa all’aperto, corsa indoor (tapis roulant), passeggiata all’aperto, ciclismo all’aperto e al chiuso, yoga, nuoto e tanto altro ancora.

Questa offerta di Amazon è senza ombra di dubbio una tra le più vantaggiose per quanto riguarda l’acquisto dell’ottima smartband economica di OPPO, a maggior ragione se consideri che include la consegna rapida in appena 1 giorno e senza costi extra di spedizione con i servizi Prime.

