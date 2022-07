OPPO Band Sport, smartband bella e intelligente a prezzo REGALO (-52%)

Se sei alla ricerca di un fitness tracker bello e completo di tutto senza spendere una cifra importante, quest’oggi ti offriamo la possibilità di mettere le mani sull’ottima smartband OPPO Band Sport con il 52% di sconto con questa offerta di Amazon.

Ad appena 23€, infatti, il wearable del colosso cinese rappresenta una tra le migliori soluzioni economiche che tu possa acquistare in questo momento garantendoti ugualmente la possibilità di tracciare numerosi parametri della salute e non solo.

La validissima smartband di OPPO crolla del 52% su Amazon: prendila al volo

Ergonomica e comodissima da indossare per tutto il giorno, la smartband di OPPO monta una cassa impermeabile con un display touch a colori da 1.1 pollici: è più che valido per controllare le notifiche in arrivo dal tuo smartphone e non solo. Il sensore HR registra il battito cardiaco 24/7 a riposo e sotto sforzo, mentre le numerose modalità di allenamento ti permettono di registrare le prestazioni in palestra offrendoti i giusti spunti per migliorare.

Inoltre, nonostante il prezzo economico e il design estremamente compatto, il fitness tracker ti assicura fino a 12 giorni di autonomia e si ricarica completamente in appena 90 minuti.

A questo prezzo non hai altra possibilità che acquistare subito la smartband di OPPO. Il 52% di sconto, infatti, la porta alla pari delle altre smartband economiche ma avendo dalla sua caratteristiche che non sono disponibili nei device in questa fascia di prezzo. Non perdere questa occasione per allacciare al polso un device che saprà sorprenderti positivamente in ogni momento della giornata.

