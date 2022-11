OPPO Band Sport, sconto ESORBITANTE per il Black Friday (-54% Amazon)

Il Black Friday ne ha per tutti, anche per chi è alla ricerca di una super smartband come la OPPO Band Sport quest’oggi in offerta su Amazon al prezzo più economico di sempre. Ad appena 22€, infatti, complice un incredibile sconto del 54%, il wearable del colosso cinese ti arriva a casa in appena 1 giorno con tanto di spese di spedizione gratuite.

Nonostante il prezzo evidentemente super conveniente, la smartband di OPPO ha molte caratteristiche che solitamente trovano posto solo in fitness tracker più costosi.

Prezzo regalo su Amazon per la smartband economica OPPO Band Sport

Realizzata con materiali di buon livello che le conferiscono anche la completa impermeabilità fino a 50 metri di profondità, la smartband di OPPO monta un valido pannello AMOLED a colori da 1.1 pollici con una buona leggibilità anche sotto la luce diretta del sole – il vero tallone d’Achille di molte smartband economica.

Sul retro, a contatto con la pelle, trova posto un precisissimo sensore HR per il tracking del battito cardiaco e anche il monitoraggio costante della concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2). Come se non bastasse, OPPO Band Sport è anche molto popolare tra gli sportivi in virtù delle 12 modalità di allenamento per il tracking delle tue prestazioni in palestra e all’aperto con consigli su come restare in forma e migliorare la tua forma fisica.

OPPO Band Sport è molto più di una semplice smartband economica, come ti accorgerai una volta allacciata al polso per la prima volta. Non perdere questa occasione unica di pagarla appena 22€ in occasione del Black Friday di Amazon, addirittura con le consegne rapide e completamente gratuite incluse con i servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.