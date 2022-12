OPPO Band Sport: al polso è una FANTASIA con schermo Amoled

Se c’è un tracker da mettere al polso senza avere ripensamenti, quello è OPPO Band Sport Tracker. Eccezionale sotto tutti i punti di vista, lo puoi indossare giorno e notte senza mai preoccuparti.

Con il 40% di sconto ora in corso su Amazon, pagarlo poco non solo è possibile ma è nelle tue possibilità. Non sprecare questa occasione e concludi il tuo affare a soli 29,99€.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime.

OPPO band Sport Tracker: al tuo polso è super tecnologica

Una smart Band come questa di OPPO è il prodotto perfetto se vuoi avere tante informazioni a portata di mano senza dover puntare a uno smartwatch. Ciononostante, non ti preoccupare perché come ti ho detto, non si scende a compromessi.

In modo particolare, hai a disposizione un display AMOLED super colorato e sgargiante che ti fa leggere ogni dato con una sola occhiata. Ti basta toccarlo per scorrere nel menù e scoprire tutto quello di cui puoi fare utilizzo.

Infatti non mancano all’appello sensori di ultima generazione per tenere sotto controllo l’attività sportiva così come la tua salute e notifiche legate alla vita comune.

Sai cos’altro? Non hai bisogno di metterlo e toglierlo ogni due per tre quando, ad esempio, entri a contatto con l’acqua: totalmente impermeabile fino a 50 metri di profondità è comodissimo da utilizzare ogni giorno.

Concludo con il farti sapere che la batteria integrata non è da meno: arrivi a 12 giorni di utilizzo continuativo con una sola carica.

Non aspettare un secondo in più e acquista immediatamente il tuo OPPO Band Sport tracker a soli 29,99€ con lo sconto del 40%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.