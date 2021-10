OPPO Band, ottimo fitness tracker in offerta a metà prezzo (-50%)

La OPPO Band si trova in offerta su Amazon a 24,90€, con uno sconto del 50% che ne dimezza il prezzo di listino.

Si tratta di una tra le migliori alternative alla solita Mi Band di Xiaomi, con caratteristiche interessanti e un'ottima integrazione con il sistema Android. Monta un display AMOLED da 1.1 pollici, inserito in una cassa in plastica dalla forma allungata. Non manca la resistenza all'acqua fino a 50 metri, caratteristica che consente di utilizzare il dispositivo anche in acqua per tracciare le proprie sessioni di nuoto in mare o in piscina.

Tramite lo schermo si accede ad una serie di funzione per il monitoraggio dell'attività sportiva, con ben 12 modalità sportive sia outdoor che indoor. Oltre al sensore di battito cardiaco, è presente anche la misurazione del livello di ossigeno nel sangue SpO2. Il produttore dichiara fino a 12 giorni di utilizzo con una sola carica.

Oggi è possibile acquistare la OPPO Band in offerta su Amazon a 24,90€, con spedizione senza costi aggiuntivi e consegna entro 1-2 giorni lavorativi.