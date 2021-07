OPPO annuncerà una nuova tecnologia per la ricarica mobile dei device il prossimo 22 luglio. Di fatto, sembra che i principali OEM di telefonia si sono concentrati sulla fast charging cablata (e wireless) dei loro dispositivi premium negli ultimi anni. Adesso pare che lo sviluppo in questa direzione non voglia fermarsi.

Cosa aspettarci da OPPO?

OPPO è stato uno dei principali attori quando si tratta di tecnologia di ricarica rapida e la società ha annunciato oggi di avere un altro importante sviluppo nella suddetta area. L'azienda cinese ha confermato, tramite un poster emerso online, che i dettagli di questa novità in arrivo verranno rivelati il ​​22 luglio.

Nel poster condiviso da OPPO su Weibo, si legge: “Da 22,5 W a 125 W, la ricarica del cellulare può diventare sempre più veloce?” Aggiunge anche che l'azienda parlerà di qualcosa di diverso da “veloce“.

L'anno scorso, la compagnia aveva presentato la sua tecnologia di ricarica Super Flash da 125 W che era in grado di caricare uno smartphone alimentato a batteria da 4.000 mAh fino al 41% in cinque minuti e che poteva caricare completamente il dispositivo in 20 minuti.

La tecnologia si basa sul protocollo di ricarica SuperVOOC 2.0 da 65 W esistente. Il protocollo di ricarica VOOC si è sempre concentrato sull'aumento della corrente (invece della tensione) per aumentare il wattaggio totale. È anche compatibile con le versioni precedenti come i protocolli SuperVOOC e VOOC.

Sebbene la tecnologia sia stata annunciata l'anno scorso, l'azienda deve ancora incorporare questa soluzione di ricarica rapida nei suoi smartphone e il prossimo annuncio potrebbe essere correlato a questo. Recentemente, “Digital Chat Station” ha rivelato che la tecnologia di ricarica super veloce OPPO da 125 W è in fase di test presso lo stabilimento di Huizhou.

Stiamo finalmente per vedere il supporto alla ricarica rapida da 125 W in uno smartphone commerciale? Per saperlo con certezza dovremo aspettare l'evento ufficiale del 22 luglio. Restate connessi!

OPPO

Smartphone