OPPO A98 5G: in offerta a meno di 250€ è da prendere subito (8/256 GB)

Per chi è alla ricerca di un ottimo smartphone da meno di 250 euro, in questo momento, c’è una nuova offerta eBay dedicata all’OPPO A98 5G da non farsi sfuggire. Lo smartphone è acquistabile al prezzo scontato di 247 euro, invece di 329 euro, con possibilità di pagamento in 3 rate senza interessi tramite PayPal. Il modello in offerta è dotato di 8 GB di RAM e 256 GB di storage. Per sfruttare la promozione basta premere sul box qui di sotto.

OPPO A98 5G: a questo prezzo è un ottimo acquisto

OPPO A98 5G è uno dei migliori modelli su cui puntare a meno di 250 euro. Lo smartphone è dotato dell’ottimo SoC Qualcomm Snapdragon 695 che garantisce anche la possibilità di sfruttare la rete 5G. C’è poi un display da 6,72 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz.

Da segnalare anche una tripla fotocamera posteriore, con un sensore principale da 64 Megapixel, e una fotocamera anteriore da 32 Megapixel. Lo smartphone ha un sensore di impronte digitali laterale ed è dotato del supporto Dual SIM. Tra le specifiche troviamo anche il sistema operativo Android 13 oltre al chip NFC per i pagamenti.

Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare OPPO A98 5G 8/256 GB al prezzo scontato di 247 euro. C’è anche la possibilità di completare l’acquisto con pagamento in 3 rate senza interessi, tramite PayPal. Per sfruttare l’offerta basta premere sul box qui di sotto. La promozione in corso terminerà a breve.

